Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 20 al 26 dicembre 2021: Natale sexy per Leone e Sagittario



Nella classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per la settimana di Natale che va dal 20 al 26 dicembre 2021 la Luna calante aiuterà soprattutto i segni d’aria, ancora baciati da Giove, a non esagerare con gli stravizi culinari. I segni di terra invece non vedranno l’ora di dimostrare il loro amore abbondando nel numero di portate a pranzi e cene in famiglia. Ecco tutte le previsioni astrali e i segni zodiacali più fortunati dalla prossima settimana.

