Pacchi di risate! Regala l’arte e mettila sotto l’albero.. Regali di Natale targati Stradanuova

Ne hai abbastanza di maglioni, cesti e cestini, il quinto cappello di lana della stagione, l’ennesima candela profumata?

Perché quest’anno non scegli di regalare qualcosa che non possa prendere polvere?

Regala una risata, una serata fuori, il palcoscenico sotto i piedi, una poltrona di velluto, occhi sorridenti, un posto caldo e sicuro, un pezzo unico, qualcosa di artigianale e prezioso: regala un po’ di arte e mettila sotto l’albero per chi vuoi.

Non c’è bisogno di un pacco gigante per fare colpo! In Stradanuova ti offriamo diversi pacchetti per stupire i tuoi cari a Natale.

Inoltre, facendo un regalo artistico, aiuti il nostro settore a uscire dal periodaccio che tutti quanti abbiamo vissuto.

PACCHETTO RISATA SCOPPIETTANTE – 55€

Carnet di 4 ingressi per gli spettacoli in Stradanuova*

Regala risate scoppiettanti con questo carnet da 4 ingressi per per gli irresistibili spettacoli di Stradanuova, dove la migliore comicità d’autore si alterna alla stand up comedy più contemporanea. Info: Il carnet può essere diluito spettacolo dopo spettacolo da una sola persona, per gustarsi il più a lungo possibile il divertimento, o può essere usato tutto in una sera da una banda di assetati di umorismo. PACCHETTO RISATA FRAGOROSA – 80€ Carnet di 6 ingressi per gli spettacoli in Stradanuova Regala risate fragorose con questo carnet da 6 ingressi per gli irresistibili spettacoli di Stradanuova, dove la migliore comicità d’autore si alterna alla stand up comedy più contemporanea. Info: Il carnet può essere diluito spettacolo dopo spettacolo da una sola persona, per gustarsi il più a lungo possibile il divertimento, o può essere usato tutto in una sera da una banda di assetati di umorismo. PACCHETTO RISATA SOTTO I BAFFI – 100€ Carnet da 6 ingressi per gli spettacoli di Stradanuova + stampa di Melkio Se oltre agli ingressi a teatro vuoi qualcosa di più tangibile da impacchettare, aggiungi al carnet da 6 ingressi una stampa originale dell’artista Melkio, che in Stradanuova cura la Melkio Showroom / Art Gallery. Potrai scegliere la tua stampa preferita dalla gallery, che potrai ritirare in Stradanuova concordando un appuntamento. Info: Il carnet può essere diluito spettacolo dopo spettacolo da una sola persona, per gustarsi il più a lungo possibile il divertimento, o può essere usato tutto in una sera da una banda di assetati di umorismo. PACCHETTO RISATA SARCASTICA – 130€ Carnet da 6 ingressi per gli spettacoli di Stradanuova + Lezione del laboratorio di Public Speaking con Eleonora D’Urso La persona a cui vuoi fare il regalo ti trattiene ore al telefono per spiegarti il suo punto di vista sull’importanza della letteratura russa del Novecento? Quando cerca di convincerti ad andare a teatro, usa tecniche retoriche da fare invidia a Cicerone? Insomma, è un abile oratore e vorrebbe perfezionare le sue qualità? Oppure è una persona così timida che arrossisce anche quando scrive un messaggio WhatsApp? Il pacchetto “Risata Sarcastica” è quello che ci vuole: 6 ingressi agli spettacoli comici di Stradanuova per sciogliere la tensione delle mandibole, e poi una bella lezione di Public Speaking con Eleonora D’Urso – attrice, regista, educatrice professionale – per affinare le tecniche oratorie e fare bella figura a casa, al lavoro, e perché no… anche alla recita di Natale. PACCHETTO RISATA TRAVOLGENTE – 175€ Carnet da 4 ingressi per gli spettacoli di Stradanuova + laboratorio di comicità con Antonio Ornano e Simone Repetto Non ti bastano gli ingressi a teatro? La persona a cui devi fare il regalo è un fine intenditore e si fida solo dei personaggi famosi che vede in televisione? Allora questo pacchetto è quello che fa al caso tuo! Regala il laboratorio La mia sfiga può farti ridere, con Antonio Ornano e Simone Repetto, un workshop per sviluppare un’attitudine, divertirsi e capire come raccontare la propria comicità. E dopo la teoria, la pratica: un bel carnet di 4 ingressi per vedere i maestri della comicità contemporanea in azione sul palco di Stradanuova. Per maggiori informazioni: Chiamare il numero 331 6149450

Scrivere un’email a info@teatrostradanuova.it

