Patrick Zaki sogna l'Italia: "Studierò a Bologna: grazie per quello che avete fatto per me"



Patrick Zaki ringrazia ancora l’Italia per l’impegno profuso in questi mesi per la sua scarcerazione avvenuta lo scorso 8 dicembre. Intervenuto durante il programma tv “Che tempo che fa” su Rai Tre ha raccontato del suo sogno di tornare in Italia, soprattutto a Bologna per poter riprendere gli studi.

