Pescara, una mamma e la sua bimba di 3 anni da due giorni senza cibo: la Questura le accoglie



Una mamma di 31 anni ha bussato alle porte della Questura di Pescara chiedendo aiuto per sé e per sua figlia di 3 anni: le due, arrivate dalla Germania, non mangiavano da due giorni.

