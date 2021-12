Pisa, scontro tra due auto e un furgone: morta donna di 56 anni, gravi i due bimbi in auto con lei



Incidente mortale a Casciana Terme, in provincia di Pisa. Due auto e un furgone si sono scontrati per cause ancora da accertare. Deceduta una donna di 56 anni, gravi invece i due bimbi in auto con lei.

