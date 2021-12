Prato, cane muore congelato: i proprietari lo hanno tenuto per giorni al gelo sul balcone di casa



Nonostante il freddo di questi giorni, è rimasto per giorni in terrazzo, senza alcun riparo. È la terribile sorte toccata ad un Chow Chow, morto per ipotermia in un appartamento a Montemurlo, in provincia di Prato.

