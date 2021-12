Prato, il “prete pusher” Don Francesco Spagnesi condannato a 3 anni e 8 mesi



Don Francesco Spagnesi, l’ex-sacerdote di Prato arrestato per i festini con la droga e per aver sottratto denaro alla sua parrocchia oltre che per aver truffato i fedeli, è stato condannato a 3 anni e 8 mesi.

