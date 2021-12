Previsioni meteo 13 dicembre: ritorna il bel tempo al Nord, nubi al Sud. Ancora sprazzi di neve



Tempo sereno ovunque in Italia per lunedì 13 dicembre, giorno di Santa Lucia. Il cielo sarà soleggiato ovunque tranne qualche annuvolamento su coste adriatiche e Sicilia. Temperature massime in aumento.

