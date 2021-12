Previsioni meteo 9 dicembre, ancora pioggia e neve: nuova perturbazione in arrivo



Tempo in leggero miglioramento al Nord per la giornata di oggi giovedì 9 dicembre. Le previsioni indicano l’arrivo di una perturbazione che si spingerà verso le regioni del Sud: allerta per Calabria e Campania a causa delle forti piogge.

