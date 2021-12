Primario di rianimazione scrive ai No Vax: “Ciò che sta accadendo è troppo. Non siamo vostri nemici”



Dopo la morte di Alessandro Mores, 48enne No Vax deceduto di Covid dopo aver rifiutato di essere intubato, il medico che ha tentato di salvarlo ha scritto una lettera ai No Vax: “Non siamo vostri nemici, il Servizio sanitario è con voi, non seguite false illusioni”.

