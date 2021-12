Quali sono le regioni che rischiano un Capodanno in zona arancione



Contagi Covid in aumento in Italia: mentre prosegue la campagna di vaccinazione e in attesa delle nuove restrizioni del Governo, alcune regioni rischiano di cambiare colore e passare in zona gialla o arancione tra Natale e Capodanno: l’elenco.

Continua a leggere



Contagi Covid in aumento in Italia: mentre prosegue la campagna di vaccinazione e in attesa delle nuove restrizioni del Governo, alcune regioni rischiano di cambiare colore e passare in zona gialla o arancione tra Natale e Capodanno: l’elenco.

Continua a leggere

Continua a leggere