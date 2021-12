Quante sono e chi sono le persone che ancora non hanno nemmeno fatto una dose di vaccino anti Covid



In Italia circa il 12% della popolazione vaccinabile non ha fatto finora nemmeno una dose di vaccino anti covid. La regione con la percentuale maggiore di non vaccinati è la Sicilia.

