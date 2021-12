Quel che è successo a Benevento ha un nome: si chiama cultura dello stupro



La richiesta di archiviazione di un marito accusato di violenze domestiche perché provava a “vincere le resistenze della moglie” è la dimostrazione che in Italia non abbiamo ancora capito. che qualsiasi rapporto non consensuale si chiama stupro.

