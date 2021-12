Raddoppiati in una settimana i ricoveri Covid dei bambini: in ospedale solo non vaccinati



La percentuale di ricoveri pediatrici per Covid è raddoppiata, aumentando del 96% rispetto alla settimana scorsa. Secondo la Fiaso si tratta di tutti bambini non vaccinati, e tra i piccoli pazienti la metà ha genitori non vaccinati.

