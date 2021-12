Riccioli d’oro l’11 e 12 dicembre al Teatro Mongiovino

11 e 12 dicembre 2021 ore 16.30

RICCIOLI D’ORO

La famosissima fiaba inglese arriva in scena al Teatro Mongiovino per la gioia dei più piccini e per parlare di integrazione anche con i bambini

COMPAGNIA TEATRO DELLE MARIONETTE DEGLI ACCETTELLA

Ideazione, testo e Regia: Danilo Conti

Collaborazione alla messa in scena: Antonella Piroli

Con: Alessandro Accettella, Danilo Conti e Viviana Mancini

Fascia d’età: dai 4 anni in su Ecco che al Teatro Mongiovino arriva in scena niente meno che Riccioli d’Oro!

La famosissima favola inglese che ha per protagonisti una famiglia di orsi

e una bambina…un po’ troppo curiosa.In questa messa in scena, per attore e marionetta, l’ambiente è lo studio di un vecchio astronomo che, riordinando vecchie carte e oggetti utili al suo lavoro, con una grande cartina del cielo stellato alle sue spalle cerca di spiegare ai bambini le costellazioni dell’Orsa Maggiore e Minore, quando compare una bimba con lunghi riccioli d’oro che le ricadono sulle spalle. Ѐ a lei che il vecchio astronomo comincia a raccontare una storia … di cui lei stessa sarà protagonista.

Una bambina, che tutti chiamavano Riccioli D’oro, entra nella casa di tre orsi: Babbo orso, Mamma orsa, e piccolo orsetto, che sono assenti per una passeggiata…

La piccola bimba assai curiosa trova la tavola imbandita con tre zuppe. Attorno al tavolino vi sono tre sedie e al piano superiore tre letti; nonostante si sia introdotta nella casa di soppiatto e ne sfrutti le occasionali comodità e possibilità, la bimba riesce a scegliere la cosa migliore per lei: né troppo caldo, né troppo freddo, né troppo grande, né troppo piccolo, né troppo duro, né troppo morbido…

la scelta più equilibrata.

Il problema è che Riccioli D’ Oro ha rotto una tazza, una sedia e si è addormentata nel letto di Orsetto. Al ritorno degli orsi, dopo un primo momento di sorpresa e irritazione, Babbo e Mamma Orsi apprezzeranno l’imprudenza e la vivacità infantile di Riccioli D’Oro lasciando nascere un’amicizia con piccolo Orsetto.

Il racconto si rende attuale soprattutto nello sviluppo dei contenuti: il tema dell’integrazione sociale tra individui provenienti da culture e stili di vita diversi e la capacità di saper discernere e quindi operare delle scelte.

L’articolo Riccioli d’oro l’11 e 12 dicembre al Teatro Mongiovino proviene da Viva il teatro.

Fonte:Viva il teatro