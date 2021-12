Scuola in sciopero, oggi lezioni sospese e manifestazioni in tutta Italia: “Adesso basta”



Oggi, venerdì 10 dicembre, è in corso lo sciopero della scuola, con manifestazioni e proteste in tutta Italia contro “l’immobilismo del Governo in materia di Istruzione”. Molti i disagi per studenti e famiglie con lezioni sospese e istituti chiusi.

