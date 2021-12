Scuola, oltre 10mila classi in Dad per Covid in Italia: “Tracciamento difficile, serve l’Esercito”



Secondo Antonello Giannelli (Anp) in Italia ci sono al momento 10mila classi su 400mila in Dad a causa del Covid: “Non c’è paragone rispetto ad un anno fa. Le Asl si sono trovate in grande difficoltà nell’applicare il protocollo del 3 novembre che si basava su due prestazioni che dovevano essere compiute con grande celerità: il testing e il tracciamento dei contatti. Ho invitato il generale Figliuolo ad intervenire, con i mezzi di cui dispone”.

Continua a leggere



Secondo Antonello Giannelli (Anp) in Italia ci sono al momento 10mila classi su 400mila in Dad a causa del Covid: “Non c’è paragone rispetto ad un anno fa. Le Asl si sono trovate in grande difficoltà nell’applicare il protocollo del 3 novembre che si basava su due prestazioni che dovevano essere compiute con grande celerità: il testing e il tracciamento dei contatti. Ho invitato il generale Figliuolo ad intervenire, con i mezzi di cui dispone”.

Continua a leggere

Continua a leggere