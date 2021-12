Si vantava di essere entrato al supermercato con 38 di febbre: no vax in terapia intensiva covid



Maurizio Buratti, meglio conosciuto come Mauro da Mantova, pensa che la pandemia covid non esista, ora è ricoverato in terapia intensiva a Verona in condizioni gravi.

