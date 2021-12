Date

Venerdì 17 dicembre 21.00

Descrizione

Stefano Rapone Live

Stefano Rapone, comico simpatico, torna con il suo spettacolo!

Ci saranno mille colpi di scena, storie che prendono una piega inaspettata e riflessioni sul presente mai sentite prima, a volte neanche dall’autore stesso, anche perché sta ancora scrivendo lo spettacolo mentre viene pubblicata questa sinossi. L’unica cosa che può assicurarvi è che ci sarà almeno una battuta sul vaccino.

BIO

Stefano Rapone

Stefano Bin Laden Von Hitler, in arte “Rapone” per motivi commerciali, nasce a Roma nel 1986, uscendo dal corpo di un altro essere umano. Collabora come autore con il Trio Medusa. Ha partecipato ai programmi TV “Battute?” su Rai 2, “Mai Dire Talk” con la Gialappa’s Band su Italia1, “Natural Born Comedians”, “Stand Up Comedy” e “CCN – Comedy Central News” su Comedy Central (SKY) e “Una Pezza di Lundini” su Rai2. Si distingue per una comicità monotono che si scontra invece con la violenza delle critiche che il comico rivolge verso se stesso e verso il mondo. Scrive e disegna fumetti quali “Marco Travaglio Zombi” e “Natale a Gotham” coi quali fa i soldi e fugge all’estero per realizzare il suo sogno: vivere come vivono i ricchi. Muore battendo la testa in una vasca piena di monetine senza averne spesa neanche una.

Dove?

Stradanuova Teatro Auditorium è a Palazzo Rosso, in Via Garibaldi 18 (ingresso da Vico Boccanegra).

Info e contatti

Per informazioni, contattare:

info@teatrostradanuova.it

331 6149450

www.teatrostradanuova.it

L’articolo Stefano Rapone in Stradanuova con il suo live! proviene da Viva il teatro.

Fonte:Viva il teatro