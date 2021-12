Strage di Macerata, Traini parla per la prima volta dal carcere: “Qui sono finalmente cambiato”



Luca Traini parla per la prima volta dal carcere dopo la sparatoria avvenuta a Macerata nel 2018. In quell’occasione aveva ferito 6 persone scelte esclusivamente per il colore della pelle. “Sono cambiato, ho capito dove sbagliavo. Volevo vendicare Pamela”

Continua a leggere



Luca Traini parla per la prima volta dal carcere dopo la sparatoria avvenuta a Macerata nel 2018. In quell’occasione aveva ferito 6 persone scelte esclusivamente per il colore della pelle. “Sono cambiato, ho capito dove sbagliavo. Volevo vendicare Pamela”

Continua a leggere

Continua a leggere