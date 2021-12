Suicidio del Questore Triolo, niente autopsia: per i pm nessun mistero



Per i pm è chiara la causa di morte e dunque non c’è necessità di una autopsia come non c’è necessita di indagare sui motivi dell’estremo gesto del Questore Gianni Triolo.

