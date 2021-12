Tre operai uccisi dal crollo di una gru a Torino, Uil: “Rabbia e dolore: è emergenza nazionale”



È di tre morti e tre feriti il bilancio del drammatico incidente avvenuto in un cantiere a Torino dove una gru è crollata schiacciando diversi operai. “Rabbia e dolore per tragedia Torino: è un’emergenza nazionale”, si legge in una nota della Uil.

