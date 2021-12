Vaccino ai bambini come stanno andando le prenotazioni, regione per regione



Da dopodomani in Italia verranno somministrate le prima dosi di vaccino ai bambini dai 5 agli 11 anni: ecco come stanno andando le prenotazioni, regione per regione.

Continua a leggere



Da dopodomani in Italia verranno somministrate le prima dosi di vaccino ai bambini dai 5 agli 11 anni: ecco come stanno andando le prenotazioni, regione per regione.

Continua a leggere

Continua a leggere