Vaccino Covid ai bambini, Pregliasco a Fanpage: “I genitori sceglieranno tra contagiato o vaccinato”



Fabrizio Pregliasco a Fanpage.it sulla situazione Covid in Italia: “Contagi in crescita, ma diffusione della variante Omicron ancora sotto controllo. Vaccinare anche i più piccoli: entro la fine dell’inverno i genitori dovranno scegliere tra infettato o vaccinato. Quando finirà la pandemia? Forse in primavera”.

Continua a leggere



Fabrizio Pregliasco a Fanpage.it sulla situazione Covid in Italia: “Contagi in crescita, ma diffusione della variante Omicron ancora sotto controllo. Vaccinare anche i più piccoli: entro la fine dell’inverno i genitori dovranno scegliere tra infettato o vaccinato. Quando finirà la pandemia? Forse in primavera”.

Continua a leggere

Continua a leggere