Valanga all’Abetone, allarme lanciato da sciatore: non ci sarebbero vittime



Il Soccorso Alpino sta intervenendo sull’Appennino Pistoiese in Val Sestaione, presso Abetone (Pistoia) per il distaccamento di una valanga. Non ci sarebbero vittime.

Continua a leggere



Il Soccorso Alpino sta intervenendo sull’Appennino Pistoiese in Val Sestaione, presso Abetone (Pistoia) per il distaccamento di una valanga. Non ci sarebbero vittime.

Continua a leggere

Continua a leggere