Variante Omicron, boom di ingressi in intensiva nelle prossime settimane: allarme degli anestesisti



Viste le condizioni attuali e la mancanza di medici, per l’Associazione anestesisti rianimatori servono contenimento sociale e Lockdown per non vaccinati covid.

