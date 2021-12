Verona, quattro donne No Vax incinte col Covid in terapia intensiva: bimbi fatti nascere col cesareo



Per far nascere i bambini in sicurezza, i medici le hanno fatte partorire col taglio cesareo. La più grave una 45enne di Trieste.

Continua a leggere



Per far nascere i bambini in sicurezza, i medici le hanno fatte partorire col taglio cesareo. La più grave una 45enne di Trieste.

Continua a leggere

Continua a leggere