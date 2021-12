Violentata dall’ex e non creduta dal pm: la storia di Flavia e la sua battaglia per avere giustizia



Quella di Flavia è la storia di una donna vittima due volte: di un uomo violento che abusa ripetutamente di lei e di una giustizia distratta, che non dà valore alla sua testimonianza, la scredita e non la protegge. A quattro anni dalla denuncia per violenza sessuale (e dopo una condanna nei confronti dell’ex per maltrattamenti e stalking), il suo caso è stato riaperto.

