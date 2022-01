A messa raccomandate mascherine Ffp2 e no Green pass: le misure anti Covid aggiornate dalla Cei



La Cei ha pubblicato le misure aggiornate contro il Covid in chiesa: mascherine Ffp2 raccomandate per le messe, catechismo sospeso per i ragazzi in ‘sorveglianza con testing’, green pass rafforzato per i docenti dei Seminari.

