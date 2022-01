Aifa approva la terza dose per gli adolescenti dai 12 ai 15 anni di età con vaccino Pfizer



Aifa ha dato l’ok per la terza dose di vaccino anti-Covid per gli adolescenti dai 12 ai 15 anni. In precedenza era stata data l’approvazione per i ragazzi dai 16 ai 17 anni e per i soggetti fragili dai 12 ai 15 anni.

