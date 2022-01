Alluvione di Livorno del 2017: l’ex sindaco Nogarin rinviato a giudizio per omicidio colposo plurimo



Filippo Nogarin è stato rinviato a giudizio per omicidio colposo plurimo nell’ambito del procedimento per l’alluvione di Livorno del 10 settembre 2017 in cui morirono otto persone tra cui un bambino.

Continua a leggere



Filippo Nogarin è stato rinviato a giudizio per omicidio colposo plurimo nell’ambito del procedimento per l’alluvione di Livorno del 10 settembre 2017 in cui morirono otto persone tra cui un bambino.

Continua a leggere

Continua a leggere