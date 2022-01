Amadori, l’ad Berti spiega il licenziamento: “Francesca ha smesso di lavorare a dicembre”



La nipote del noto imprenditore avicolo era assente al lavoro dallo scorso dicembre. Non ha mai dato spiegazioni. “Neanche il padre ha potuto far nulla. Se non ribadire che le regole valgono per tutti, a prescindere dal cognome” spiega l’ad.

