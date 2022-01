Ancona, Emanuele Memè pronto a tornare in corsia a 81 anni: “Non so stare a casa senza far nulla”



Medico specialista in anestesia e rianimazione, ha dato la sua disponibilità all’Asur delle Marche per fronteggiare la carenza di personale in piena emergenza sanitaria.

Continua a leggere



Medico specialista in anestesia e rianimazione, ha dato la sua disponibilità all’Asur delle Marche per fronteggiare la carenza di personale in piena emergenza sanitaria.

Continua a leggere

Continua a leggere