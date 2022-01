Bardonecchia, bimbo di 2 mesi muore per un malore durante gita a Campo Smith



Un bimbo di soli 2 mesi è morto per un malore durante una gita a Campo Smith con la famiglia. Per il neonato non c’è stato nulla da fare. Il medico legale stabilirà motivi del decesso.

