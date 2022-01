Bassetti insiste: “Giungla di norme, è ora di semplificare. Via mascherine all’aperto e Green pass”



L’infettivologo genovese Matteo Bassetti è tornato a chiedere di semplificare le regole anti Covid in Italia: “Con il 90% di italiani vaccinati, dobbiamo semplificare. L’uso delle mascherine per camminare per strada è anacronistico, anche il Green pass va tolto dalla primavera”.

