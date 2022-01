Bassetti: “Senza no vax le terapie intensive sarebbero vuote”



Per Matteo Bassetti direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova, “se non avessimo i no vax le terapie intensive sarebbero vuote. Per aprile-maggio 2022 ragionevolmente saremo fuori dalla pandemia. Spero potremo togliere le mascherine, visto che credo che avremo il 95% di vaccinati”.

Continua a leggere



Per Matteo Bassetti direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova, “se non avessimo i no vax le terapie intensive sarebbero vuote. Per aprile-maggio 2022 ragionevolmente saremo fuori dalla pandemia. Spero potremo togliere le mascherine, visto che credo che avremo il 95% di vaccinati”.

Continua a leggere

Continua a leggere