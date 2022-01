Bollettino covid Italia, oggi 149.512 contagi e 248 morti per Coronavirus: i dati di domenica 16 gennaio



Oggi i nuovi casi di Covid-19 in Italia sono 149.512, in calo rispetto a ieri ma con tasso di positività in aumento al 16,1%. I morti sono 248. È quanto emerge dal bollettino di domenica 16 gennaio.

Continua a leggere



Oggi i nuovi casi di Covid-19 in Italia sono 149.512, in calo rispetto a ieri ma con tasso di positività in aumento al 16,1%. I morti sono 248. È quanto emerge dal bollettino di domenica 16 gennaio.

Continua a leggere

Continua a leggere