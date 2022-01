Botti Capodanno, il bilancio dei feriti: grave ragazzo ad Ascoli, mano amputata ad un uomo in Salento



Il bilancio dei feriti dei botti di Capodanno: ferito gravemente un ragazzo ad Ascoli Piceno, in Puglia mano frantumata ad un uomo a Taranto da petardo difettoso, oltre 14 feriti a Napoli. In totale, oltre 500 gli interventi dei Vigili del Fuoco in tutta Italia.

