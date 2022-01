Burioni spiega quali sono rischi e benefici del vaccino Covid per i bimbi under11 e perché è sicuro



Roberto Burioni, virologo del San Raffaele di Milano, ha spiegato ieri sera a Che tempo che fa su Rai 3 perché il vaccino anti Covid è sicuro ed importante per i bambini dai 5 agli 11 anni: “Il virus in questa ondata sta circolando notevolmente nei bambini, quindi dobbiamo vaccinarli considerando in maniera lucida quali sono i rischi e i benefici dell’infezione”.

Continua a leggere



Roberto Burioni, virologo del San Raffaele di Milano, ha spiegato ieri sera a Che tempo che fa su Rai 3 perché il vaccino anti Covid è sicuro ed importante per i bambini dai 5 agli 11 anni: “Il virus in questa ondata sta circolando notevolmente nei bambini, quindi dobbiamo vaccinarli considerando in maniera lucida quali sono i rischi e i benefici dell’infezione”.

Continua a leggere

Continua a leggere