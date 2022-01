Burioni su multa da 100 euro a over 50 no vax: “Buffonata grottesca da Governo che si credeva serio”



Il virologo Roberto Burioni contro le sanzioni stabilite dal Governo nel nuovo decreto Covid per gli over 50 non vaccinati: “Equivalente a due divieti di sosta (41€x2) rende l’obbligo stesso una grottesca buffonata. Dispiace vederla arrivare da un governo che si credeva serio”.

