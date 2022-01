Camilla Canepa, i medici sapevano che aveva fatto il vaccino ma non lo scrissero in cartella clinica



I medici dell’ospedale di Lavagna sapeva che Camilla Canepa, 18enne morta a giugno, aveva fatto una dose di vaccino Astrazeneca. I pm avevano convocato i sanitari per verificare come mai nella documentazione clinica del primo ricovero non fosse stato indicato.

