Carolina morta a 25 anni in incidente, nessun colpevole ma fidanzato deve risarcire la famiglia



L’uomo alla guida dell’auto, assolto in via definitiva dai reati di natura penale che gli erano contestati, è stato condannato in appello per la sola parte civilistica.

Continua a leggere



L’uomo alla guida dell’auto, assolto in via definitiva dai reati di natura penale che gli erano contestati, è stato condannato in appello per la sola parte civilistica.

Continua a leggere

Continua a leggere