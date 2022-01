Carrara, bimbo di 3 anni cade da un terrazzo alto 10 metri: è grave



Un bambino è caduto da un terrazzo dall’altezza di 10 metri. È successo in via Felice Cavallotti a Marina di Carrara. Portato in codice rosso in ospedale.

