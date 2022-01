Casa lager di Castelbuono, morto uno dei pazienti: esperti verificheranno le cause del decesso



Francesco Paolo Bua, paziente della struttura “lager” Suor Rosina La Grua, a Castelbuono, è morto per arresto cardiaco dopo essere stato spostato in un’altra residenza per disabili.

