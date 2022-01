Chi nega il Covid usa la stessa retorica di chi nega la Shoah



Un dialogo con la filosofa Donatella Di Cesare nel Giorno della Memoria, per parlare di negazionismo e complottismo. Di come il complottismo usi i vecchi argomenti dell’antisemitismo e di come il metodo dei negazionisti della Shoah sia stato adattato da chi nega la pandemia di Covid-19.

Continua a leggere



Un dialogo con la filosofa Donatella Di Cesare nel Giorno della Memoria, per parlare di negazionismo e complottismo. Di come il complottismo usi i vecchi argomenti dell’antisemitismo e di come il metodo dei negazionisti della Shoah sia stato adattato da chi nega la pandemia di Covid-19.

Continua a leggere

Continua a leggere