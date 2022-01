Come è morto Lorenzo Parelli, si indaga su dinamica e norme di sicurezza in fabbrica



Le indagini sulla morte di Lorenzo Parelli, il 18enne morto in fabbrica a Lanuzacco, in provincia di Udine, nell’ultimo giorno di stage per l’alternanza scuola-lavoro.

Continua a leggere



Le indagini sulla morte di Lorenzo Parelli, il 18enne morto in fabbrica a Lanuzacco, in provincia di Udine, nell’ultimo giorno di stage per l’alternanza scuola-lavoro.

Continua a leggere

Continua a leggere