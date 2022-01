Commissione d’inchiesta su Denise Pipitone, arriva l’ok. Piera Maggio: “Mi accende luce di speranza”



È stato approvato il testo per istituire la Commissione d’inchiesta su Denise Pipitone. Si tratta di un primo ok e di un passo avanti come spiegato dall’onorevole Giuseppe Brescia. “Mi accende nuovamente una luce di speranza, sono contenta”, le parole di Piera Maggio.

