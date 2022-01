Cosa succede se ti scade il green pass a marzo: le contromisure nel nuovo piano del Governo



La validità dei Green pass rafforzato verrà differenziata in base al numero di dosi. Per chi ha 3 dosi nessuna scadenza per gli altri scadenza a sei mesi da febbraio.

Continua a leggere



La validità dei Green pass rafforzato verrà differenziata in base al numero di dosi. Per chi ha 3 dosi nessuna scadenza per gli altri scadenza a sei mesi da febbraio.

Continua a leggere

Continua a leggere