Così i NoVax sabotano la scuola italiana: i gruppi Telegram per formare classi alternative



Mentre il dibattito si accende sul ritorno in classe in presenza, ci sono genitori e insegnanti che attraverso gruppi Telegram si stanno organizzando per una scuola parallela dove non vige l’obbligo vaccinale per gli insegnanti e dove non esistono regole anti Covid.

