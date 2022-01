Covid, chi ha avuto la Delta si può reinfettare più facilmente e più velocemente con Omicron



La probabilità di contrarre una reinfezione con Omicron è più alta, in particolare per i non vaccinati. In una settimana oltre 108mila casi in Italia.

Continua a leggere



La probabilità di contrarre una reinfezione con Omicron è più alta, in particolare per i non vaccinati. In una settimana oltre 108mila casi in Italia.

Continua a leggere

Continua a leggere